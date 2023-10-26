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26 окт 2023

Когда появится Lada Niva Sport?

Когда появится Lada Niva Sport?

Стало известно, что “спортивная” версия внедорожника Lada Niva с приставкой Sport представят в следующем году. Автомобиль получит небольшие изменения в экстерьере и обзаведется новым мотором

В частности Lada Niva Sport обзаведется дополнительными воздухозаборниками,  светодиодными противотуманными фарами, увеличенными колесными арками, улучшенными тормозами и новыми внедорожными шинами. Также заявлены небольшие изменения в салоне.

Ожидается, что под капотом Lada Niva Sport будет находиться 16-клапанный бензиновый мотор объемом 1,8 л. Мощность - 122 л.с. По другим данным, автомобиль получит агрегат от Lada Granta Sport - атмосферный мотор объемом 1,6 л. В этом случае мощность составит 114 л.с.

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