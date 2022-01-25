Автомобильный портал Motorpage
25 янв 2022

Представлен радикальный тюнинг-проект «Нивы»

Представлен радикальный тюнинг-проект «Нивы»

К отечественному внедорожнику с уважением относятся в Европе, особенно в Германии, где существуют целые клубы владельцев «Нив». Разумеется, наши машины постоянно подвергают тюнингу

Перед вами один из проектов тюнинг-ателье ACG-Auto Center. Скажем сразу – не ищите здесь хромированных дисков,  подсветки и прочей атрибутики, направленной на стиль. Все доработки касаются улучшения внедорожного потенциала машины. Во-первых, на внедорожник установили целый набор необходимого оборудования, вроде лебедки, шноркеля и силовых бамперов.  Во-вторых, кузов покрыли специальным защитным покрытием.

Модернизировали и подвеску, установив усиленные амортизаторы и увеличив дорожный просвет на 150 миллиметров.  Двигатель же трогать не стали,  здесь установлен стандартный мотор 1.7 на 83 лошадиные силы. Правда, мотор адаптирован под экологический класс «Евро-6».

Отметим, что в данный момент АвтоВАЗ готовит для «Нивы» обновление, в рамках которого внедорожнику достанутся фетровые подкрылки на всех колесных арках, цельноформованный ворсовый ковер, пластиковые накладки на внутреннюю часть порога, новый микрофон блока ЭРА-ГЛОНАСС и электрический корректор фар.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada 4x4 2019 задний фонарь

Когда прощаемся с пятидверной «Нивой»?

10 ноября 2021

Пятидверная «Нива» отправляется на покой

13 октября 2021
Lada 4x4 Bronto

Lada 4x4 Bronto готовится к обновлению

15 июля 2021

Нива поможет понять «Лебединое озеро»

14 мая 2021

Пятидверную «Ниву» снимают с производства

03 февраля 2021

Дизайнер классической Нивы раскритиковал рестайлинг

28 января 2021

 Новости Lada 4x4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar I-Pace - jaguar i-pace (2019) революционный и бессмысленный Тест драйв
24 января 2022

Jaguar I-Pace
"Революционный и бессмысленный"
Lexus LX - lexus lx (2022) размышления на тему премиального внедорожника
Тест драйв
21 января 2022

Lexus LX
"Размышления на тему премиального внедорожника"
Volkswagen Transporter - volkswagen transporter (2019) почему volkswagen transporter близок к идеалу коммерческого транспорта
Тест драйв
18 января 2022

Volkswagen Transporter
"Почему Volkswagen Transporter близок к идеалу коммерческого транспорта"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 9 1 4