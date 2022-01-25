Представлен радикальный тюнинг-проект «Нивы»

К отечественному внедорожнику с уважением относятся в Европе, особенно в Германии, где существуют целые клубы владельцев «Нив». Разумеется, наши машины постоянно подвергают тюнингу

Перед вами один из проектов тюнинг-ателье ACG-Auto Center. Скажем сразу – не ищите здесь хромированных дисков, подсветки и прочей атрибутики, направленной на стиль. Все доработки касаются улучшения внедорожного потенциала машины. Во-первых, на внедорожник установили целый набор необходимого оборудования, вроде лебедки, шноркеля и силовых бамперов. Во-вторых, кузов покрыли специальным защитным покрытием.

Модернизировали и подвеску, установив усиленные амортизаторы и увеличив дорожный просвет на 150 миллиметров. Двигатель же трогать не стали, здесь установлен стандартный мотор 1.7 на 83 лошадиные силы. Правда, мотор адаптирован под экологический класс «Евро-6».

Отметим, что в данный момент АвтоВАЗ готовит для «Нивы» обновление, в рамках которого внедорожнику достанутся фетровые подкрылки на всех колесных арках, цельноформованный ворсовый ковер, пластиковые накладки на внутреннюю часть порога, новый микрофон блока ЭРА-ГЛОНАСС и электрический корректор фар.