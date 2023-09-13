Выставлена на продажу Lada Niva Владимира Жириновского

На одном из российских агрегаторов появилось объявление о продаже внедорожника Lada Niva, который принадлежал основателю и лидеру Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому. Автомобиль оценили в 5 000 000 рублей

Подтверждение того, что автомобиль принадлежал политику одно - в СТС указан адрес, где до своей кончины проживал лидер ЛДПР. Следует отметить, что объявление практически сразу пропало из интернета, видимо автомобиль нашел своего покупателя. Автомобиль имеет темно-зеленый окрас и достанется новому владельцу в отличном состоянии и с пробегов в 50 000 км.

Под капотом данного автомобиля расположилась бензиновая “четверка” объемом 1,7 л. Мощность данного агрегата составляет 83 л.с. и 128 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой “механикой”. Привод - полный.