Lada Niva получит новый двигатель!

Поклонников у «Нивы» в нашей стране много – и всем этот автомобиль мил, кроме одного - слабого мотора, который ведет свою родословную от двигателей времен СССР

Нет, 80 лошадиных сил может быть и достаточно для неспешного передвижения, но только если на машине не установлен постоянный полный привод. Основная жалоба всех владельцев «Нив» - недостаточная динамика. Забавно, но народные умельцы наловчились исправлять данный недостаток – установкой турбин, или свапом. Причем некоторые конторы смогли установить и ВАЗовские моторы более высокой мощной, чего сам завод до сих пор не желал делать.

Впрочем, руководство предприятия на днях заявило, что совсем скоро все изменится, и «Нива» получит новое «сердце». «Не одно поколение любителей Нивы критикуют АвтоВАЗ, желая, чтобы двигатель был более мощный и тяговитый. Эти идеи и предложения были услышаны, и со следующего года мы будем выпускать Ниву с новым, более мощным двигателем» - заявил президент АвтоВАЗа в интервью «Автосреде».