Когда прощаемся с пятидверной «Нивой»?

Ранее предполагалось, что сборку Lada Niva Legend 5d прекратят уже в этом месяце. Однако, сейчас СМИ заявляют о том, что срок прекращения сборки сдвинут на месяц вперед. Более того, машину могут продолжить собирать и в 2022 году.

Как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» такое возможно, но маловероятно. Сборка машины в следующем году может быть осуществлена лишь в том случае, если предприятие не успеет выработать в декабре находящиеся на складах сваренные кузова.

При этом стоит отметить, что официального заявления по завершению производства длинной «Нивы» АвтоВАЗ не сделал до сих пор. Вся информация, приведенная выше, носит инсайдерский характер. Эксперты сообщают, что на сегодняшний момент модель является малорентабельной для АвтоВАЗ, а также создает внутреннюю конкуренцию для модели Niva Travel.