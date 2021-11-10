Автомобильный портал Motorpage
10 ноя 2021

Когда прощаемся с пятидверной «Нивой»?

Когда прощаемся с пятидверной «Нивой»?
Автор фото: фирма-производитель

Ранее предполагалось, что  сборку Lada Niva Legend 5d прекратят уже в этом месяце. Однако, сейчас СМИ заявляют о том, что срок прекращения сборки  сдвинут на месяц вперед. Более того, машину могут продолжить собирать и в 2022 году.

Как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» такое возможно, но маловероятно. Сборка машины в следующем году может быть осуществлена лишь в том случае, если предприятие  не успеет выработать в декабре находящиеся на складах сваренные кузова.

При этом стоит отметить, что официального заявления по завершению производства длинной «Нивы» АвтоВАЗ не сделал до сих пор. Вся информация, приведенная выше, носит инсайдерский характер.  Эксперты сообщают, что на сегодняшний момент модель  является малорентабельной для АвтоВАЗ, а также создает внутреннюю конкуренцию для модели Niva Travel.

При написании новости использовалась информация:
drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Пятидверная «Нива» отправляется на покой

13 октября 2021
Lada 4x4 Bronto

Lada 4x4 Bronto готовится к обновлению

15 июля 2021

Нива поможет понять «Лебединое озеро»

14 мая 2021

Пятидверную «Ниву» снимают с производства

03 февраля 2021

Дизайнер классической Нивы раскритиковал рестайлинг

28 января 2021
Lada Niva-3

Новая Niva превратится в кроссовер

26 января 2021

 Новости Lada 4x4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"
Subaru Outback - subaru outback (2020) больше, чем кроссовер, лучше, чем кроссовер
Тест драйв
08 ноября 2021

Subaru Outback
"Больше, чем кроссовер, лучше, чем кроссовер"
Geely Atlas - geely atlas pro (2021) что изменила в geely atlas приставка pro
Тест драйв
05 ноября 2021

Geely Atlas
"Что изменила в Geely Atlas приставка Pro"
Hyundai Creta - hyundai creta (2021) удивив внешностью, hyundai creta порадовала интеллектом
Тест драйв
03 ноября 2021

Hyundai Creta
"Удивив внешностью, Hyundai Creta порадовала интеллектом"

Написано новостей:

2 9 4 3 7