Производство Lada Niva Legend запустят в ближайшие дни

Казалось бы, в кризисных условиях выпуск классической "Нивы" был бы логичным, во всяком случае, если исходить из того, что в данном автомобиле количество иностранных комплектующих должно быть минимальным.

Практика показала, что Granta оказалась более востребованной, да и оптимизация под российские комплектующие здесь оказалось произвести легче. Впрочем, "Ниву" тоже не забыли, как сообщают СМИ, ее сборка будет запущена в течение ближайших десяти дней. На момент выпуска локализация модели составит 95 процентов.

«Это одна из самых высоколокализованных производимых в нашей стране моделей. И, во-первых, этот уровень сохранится, а во вторых, еще какие-то дополнительные элементы будут производиться на территории Российской Федерации <...> в этом оставшемся пятипроцентном промежутке», — приводит ТАСС заявление президента АвтоВАЗа.