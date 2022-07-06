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6 июл 2022

Производство Lada Niva Legend запустят в ближайшие дни

Производство Lada Niva Legend запустят в ближайшие дни
Автор фото: фирма-производитель
Казалось бы, в кризисных условиях выпуск классической "Нивы" был бы логичным, во всяком случае, если исходить из того, что в данном автомобиле количество иностранных комплектующих должно быть минимальным.
 
Практика показала, что Granta оказалась более востребованной, да и оптимизация под российские комплектующие здесь оказалось произвести легче. Впрочем, "Ниву" тоже не забыли, как сообщают СМИ, ее сборка будет запущена в течение ближайших десяти дней. На момент выпуска локализация модели составит 95 процентов.
 
«Это одна из самых высоколокализованных производимых в нашей стране моделей. И, во-первых, этот уровень сохранится, а во вторых, еще какие-то дополнительные элементы будут производиться на территории Российской Федерации <...> в этом оставшемся пятипроцентном промежутке», — приводит ТАСС заявление президента АвтоВАЗа.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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