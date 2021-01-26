Новая Niva превратится в кроссовер

Lada 4x4 славилась своими внедорожными способностями. Все-таки постоянный полный привод и хорошая геометрия делали свое дело. Что останется в новой ипостаси?

К сожалению, говорить о геометрии новинки мы не можем, так как машину еще никто не видел, но о технических характеристиках предположение уже можно составить, так как их попросту слили в сеть. Инсайдом поделилась газета «Авторевю», которая сослалась на собственные заводские источники.

Итак, то, что машину строят на платформе Renault-Nissan CMF-B, секретом не является. Однако, откровением стало то, что машина будет предлагаться только в полноприводном исполнении. Причем в зависимости от версии новинка может быть оснащена понижающей передачей. Двигателей же будет два. Первый - 1.8, который устанавливается на семейство Vesta и Xray. Второй – турбо-мотор 1.3 от Renault Arkana. Причем последний будет доступен только с вариатором. Для агрегата 1.8 будет доступна 6-ступенчатая механика. Скорее всего, именно с этой агрегатной парой и будет реализован полный привод с понижающей передачей.