АвтоВАЗ с 2018 года начнет оснащать свои автомобили системой дистанционного управления и мониторинга Lada Connect. Интересно, что первой моделью, которая получит систему станет не Lada Vesta, а самая доступная Lada Granta.

Нет, это не связано с тем, что Lada Granta борется за лидерство среди самых популярных моделей а российском рынке (сейчас она уступает только Kia Rio). Дело в том, что она имеет электрическую систему российской разработки, а система Lada Connect разработала «Лабораторией умного вождения» именно под нее. Система будет входить в базовое оснащение комплектации Luxe и предлагаться в качестве опции для комплектации Standard.

Кроме того, именно на следующий год намечено обновление Lada Granta, которая подвергнется рестайлингу (вероятнее всего машину представят летом). Как пишут «Ведомости» система Lada Connect добавит к цене Lada Granta примерно 10 тысяч рублей.

Напомним, что система Lada Connect позволяет дистанционно открывать и закрывать двери, запускать двигатель или предпусковой подогреватель. С ее помощью можно провести дистанционную диагностику, а система телематики позволяет узнать, где находится машина.