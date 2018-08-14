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14 авг 2018

АвтоВАЗ рассекретил все версии обновленной Lada Granta

АвтоВАЗ рассекретил все версии обновленной Lada Granta
Автор фото: фирма-производитель

Обновленное семейство Lada Granta должно стать одной из основных премьер Московского международного автосалона, который пройдет в конце августа. АвтоВАЗ рассекретил облик всех четырех версий новинки.

К седану и лифтбэку прибавились хэтчбек и универсал Lada Kalina: отныне две последние модели входят в «грантовское» семейство, а сама Kalina становится частью истории. Все версии получили новую переднюю часть с бампером в стиле «Икс-фейс», который сближает модели с флагманской Lada Vesta.

Также у всех четырех версий появились новые фары на черной глянцевой подложке. У седана есть заметные изменения и сзади: появился новый бампер, а крепление номера теперь находится на крышке багажника.

Интерьер машин до сих пор не рассекречен, но изменений там немного. По предварительной информации после рестайлинга Lada Granta получит лишь обновленную приборную панель с графикой шкал в стиле Lada Vesta и белой подсветкой символов экрана бортового компьютера.

По технической части и вовсе не будет никаких изменений. Седан, лифтбэк, хэтчбек и универсал будут по-прежнему оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 и 106 л.с. В качестве трансмиссий будут предлагаться 5-ступенчатая механическая коробка передач и классический «робот» на ее базе АМТ5.

Продажи обновленной Lada Granta стартуют практически сразу после премьеры: в Тольятти уже началось производство всех четырех версий.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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