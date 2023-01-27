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27 янв 2023

АвтоВАЗ снова упростил "Гранту"

АвтоВАЗ снова упростил "Гранту"

Российский производитель АвтоВАЗ начал собирать версию седана Lada Granta без центрального замка. В результате  машина стала дешевле еще на три тысячи рублей

Причины, по которым завод перестал устанавливать копеечный узел, официально не раскрываются, хотя производитель и сообщил, что такие машины будут выпущены ограниченной партией.  Кроме того, даже в этом случае будущие владельцы смогут доукомплектовать свой автомобиль в дилерских центрах.

В середине января АвтоВАЗ объявил о запуске производства битопливных седанов Granta, которые будут использовать в качестве топлива не только бензин, но и природный газ метан.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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