Когда-то Lada Granta возглавляла рейтинги продаж новых автомобилей, а сегодня пропустила вперед даже более дорогую Lada Vesta, но завод в этом году представит обновленную версию своей бюджетной модели, которое должно помочь ей сохранить интерес со стороны покупателей.

Первый раз предсерийные экземпляры Lada Granta были сфотографированы в Тольятти еще в январе. Новые снимки сделаны в начале апреля, их опубликовало агентство «Автостат». На фото попали сразу два автомобиля, оба серьезно закамулфированы, чтобы скрыть изменения от любопытных глаз.

Но благодаря многочисленным утечкам мы знаем о том, что ждет Lada Granta. Машина получит новый передний бампер, выполненный в едином икс-стиле с Vesta, иные фары и капот. Сзади изменится бампер, а крепление номера переедет с него на крышку багажника. Изменится графика фонарей.

Будут изменений и в салоне автомобиля. По слухам у машины будет полностью новая передняя панель. Кроме того, на обновленной Lada Granta должна дебютировать система дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect.

Премьера обновленной Lada Granta пройдет в конце августа на Московском международном автосалоне.

