Автомобильный портал Motorpage
10 апр 2018

АвтоВАЗ тестирует обновленную Lada Granta

АвтоВАЗ тестирует обновленную Lada Granta
Автор фото: Автостат

Когда-то Lada Granta возглавляла рейтинги продаж новых автомобилей, а сегодня пропустила вперед даже более дорогую Lada Vesta, но завод в этом году представит обновленную версию своей бюджетной модели, которое должно помочь ей сохранить интерес со стороны покупателей.

Первый раз предсерийные экземпляры Lada Granta были сфотографированы в Тольятти еще в январе. Новые снимки сделаны в начале апреля, их опубликовало агентство «Автостат». На фото попали сразу два автомобиля, оба серьезно закамулфированы, чтобы скрыть изменения от любопытных глаз.

Но благодаря многочисленным утечкам мы знаем о том, что ждет Lada Granta. Машина получит новый передний бампер, выполненный в едином икс-стиле с Vesta, иные фары и капот. Сзади изменится бампер, а крепление номера переедет с него на крышку багажника. Изменится графика фонарей.

Будут изменений и в салоне автомобиля. По слухам у машины будет полностью новая передняя панель. Кроме того, на обновленной Lada Granta должна дебютировать система дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect.

Премьера обновленной Lada Granta пройдет в конце августа на Московском международном автосалоне.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta

Обновленная Lada Granta выехала на дороги

20 марта 2018
Lada Granta City

Lada Granta получила новую версию

28 февраля 2018
Lada Granta

АвтоВАЗ начал тесты обновленной Lada Granta

18 января 2018
Lada Granta

Лифтбэк Lada Granta переедет в Тольятти

11 декабря 2017
Lada Granta

Lada Granta получит новую версию

15 ноября 2017
Lada Connect

Автомобили Lada в 2018 году получат дистанционное управление

14 ноября 2017

 Новости Lada Granta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz S-Class Maybach - всем хорош: обновленный mercedes-maybach s 450 4matic 2018 понравится и пассажиру, и водителю Тест драйв
09 апреля 2018

Mercedes-Benz S-Class Maybach
"Всем хорош: обновленный Mercedes-Maybach понравится и пассажиру, и водителю"
KIA Picanto - kia picanto x-line 2017 расставить акценты
Тест драйв
06 апреля 2018

KIA Picanto
"Расставить акценты"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 2019 сменил компоновку и получил революционный двигатель
Тест драйв
04 апреля 2018

Infiniti QX50
"Infiniti QX50 сменил компоновку и получил революционный двигатель"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 1 0 0 9