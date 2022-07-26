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26 июл 2022

АвтоВАЗ возобновил производство модели Granta с кондиционером

АвтоВАЗ возобновил производство модели Granta с кондиционером

Упрощенная комплектация Lada Granta оказалась, на удивление, богатой – электрические стеклоподъемники,  аудиоподготовка и.т.д. Правда, одной опции, которую наши соотечественники любят, здесь не было – кондиционера

Впрочем, теперь это недоразумение уже исправили – на рынок выходит комплектация с желанным устройством. В остальном, отличий от стандартного оснащения Classic ‘22 здесь не будет. То есть машину не оснастят подушками безопасности, системой ABS,  а 90-сильный двигатель будет сертифицирован под нормы Евро-2.

Разумеется, стоимость машины несколько возрастет. Седан Granta Classic ’22 с кондиционером стоит 745 900 рублей, то есть на 67 600 рублей дороже стандартной машины. При использовании госпрограммы льготного автокредитования можно получить скидку и приобрести машину с кондиционером от 597 200 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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