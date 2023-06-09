Когда появится Lada Granta с АBS

Руководство АвтоВАЗа раскрыло ближайшие производственные планы относительно моделей Vesta и Granta

Во-первых, появилась ясность относительно появления блоков антиблокировочной системы тормозов на «Грантах» - такие автомобили встанут на конвейер уже нынешним летом. Правда, версии о происхождении блоков разнятся. Первая – ABS поставляют к нам из Китая (производитель – фирма Trinova). Вторая – блоки отечественного производства (от компании Итэлма). Скорее всего некоторое число машин будет с китайскими ABS, но большая часть – уже с нашими компонентами.

Что касается «Вест» то здесь приоткрыли завесу тайны над стоимостью удлиненной версии. По словам президента АвтоВАЗа, Vesta Aura окажется автомобилем премиального сегмента, будет выпускаться небольшими партиями, а его цена окажется существенно дороже двух миллионов рублей.