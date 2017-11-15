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15 ноя 2017

Lada Granta получит новую версию

Lada Granta получит новую версию
Автор фото: фирма-производитель

В финансовой отчетности АвтоВАЗа за девять месяцев обнаружилась информация о том, что завод готовит к производству новую версию седана Lada Granta, которая должна получить название City.

На самом предприятии говорят о том, что речь идет лишь о новой комплектации с небольшим количеством изменений. Однако, в документах говорится о том, что «разработана и выдана конструкторская и техническая документация» и даже проведены «валидационные испытания».

Не исключено, что после рестайлинга, когда Lada Granta получит систему дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect у седана появится довольно богато оснащенная комплектация, которая должна привлечь к машине покупателей, которые рассматривали возможность покупки более бедно оснащенной иномарки.

Рестайлинг Lada Granta намечен на следующий год. По одним данным обновленную машину покажут летом и примерно через пару месяцев, то есть осенью, начнутся ее продажи. По другим данным — АвтоВАЗ форсировал внедрение обновлений и машина будет представлена уже в феврале следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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