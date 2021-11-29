Lada Granta празднует десятилетний юбилей

Ровно десять лет назад, 29 ноября 2011 года, АВТОВАЗ начал серийное производство автомобилей Лада Гранта. Сейчас их уже выпущено более миллиона экземпляров, а как все начиналось?

Началось все в 2008 году, АвтоВАЗ с трудом пережил финансовый кризис, однако смог выжить, благодаря многомиллиардной беспроцентной ссуде из госбюджета. Руководством концерна было принято важное решение – часть средств необходимо направить на создание новой бюджетной модели, которая могла бы заменить сразу и классическое семейство (2107, 2105 и.т.д), так и семейство Samara (2115, 2114). Через два года эти намерения воплотились в проекте Granta.

Пару слов о самой машине. Фактически, ее не разрабатывали с нуля. В основе «Гранты» лежит переработанная платформа «Калины». Отметим, что обе модели производились параллельно до 2018 года, когда проект «Калина» был интегрирован в семейство Granta. У отечественного бюджетника были важные особенности, вроде подушки безопасности водителя в базовой комплектации или возможности покупки автомобиля с автоматической коробкой передач.

К слову, через год нам должны представить новое поколение Granta. По предварительным данным, в новой генерации автомобиль будет построен на платформе Renault Logan. Каких либо подробностей в данный момент нет.