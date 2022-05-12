Lada Granta превратили в электрический фургон

Сразу несколько российских телеграмм-каналов анонсировали интересную новинку - электрический фургон на базе Lada Granta в кузове универсал

Любопытно, но нет никакой информации об официальном статусе новинки, то есть нам могут показать проект совершенно сторонней фирмы, а не АвтоВАЗа, зато мы знаем все о технических характеристиках. Сообщается, что машина будет оборудована специальной трехсекционной батареей, которая обеспечит запас хода в 170 километров. Мощность электрического двигателя также невысока - всего восемьдесят лошадиных сил.

Любопытно, что сам АвтоВАЗ анонсировал появление гибридных и электрических автомобилей лишь в 2027-2028 годах. «Мы переходим на новую платформу, которая к 2027-2028 годам позволит выпускать автомобили на бензине, метане, гибриды и полностью электрические" - заявил Николя Мор (глава АвтоВАЗ) в одном из недавних интервью.