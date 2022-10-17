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17 окт 2022

Lada Granta расширили палитру бесплатных цветов

Lada Granta расширили палитру бесплатных цветов

Мировая практика в автопроме такая, что за красивый цвет автомобиля принято доплачивать. Не хочешь отдавать лишние деньги? Хорошо, довольствуйся каким-то нейтральным оттенком

Исторически сложилось, что базовым и безальтернативными цветом машины был черный. С годами все это трансформировалось в белый. И сегодняшний день нам показывает, что без доплаты, во всяком случае на машинах среднего и бюджетного класса, можно получить только этот оттенок, альтернативы которому не будет. Все остальные цвета – за отдельный прайс.

Впрочем, встречаются и исключения. АвтоВАЗ, например, расширил набор бесплатных цветов кузова для Lada Granta - к белому и чёрному неметалликам («Белое облако» и «Пантера» соответственно) добавился оттенок металлик под названием «Ледниковый».

При написании новости использовалась информация:
Лада.Онлайн

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