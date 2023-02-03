Автомобильный портал Motorpage
3 фев 2023

Lada Granta станет ближе к дагестанцам

Lada Granta станет ближе к дагестанцам

Отечественный бюджетный автомобиль продолжают упрощать - недавно прошла информация о том, что завод стал выпускать автомобили без усилителя руля

Да, ранее этот узел приобретался у иностранных поставщиков, доступ к которым сейчас ограничен. Схожая ситуация, например, обстоит и с системами ABS, которые ранее поставлялись концерном Bosch.

Впрочем, вернемся к усилителю руля. Уже нашелся российский поставщик, который готов решить проблемы с запасом деталей. Речь идет о предприятии ОАО "Авиаагрегат", которое располагается в Дагестане. Завод уже поставил опытные образцы электроусилителей рулевого управления на АвтоВАЗ, сообщают источники. В ближайшее время они будут испытаны на вышеупомянутой Lada Granta. Прорабатывается вопрос и массовых поставок.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

АвтоВАЗ снова упростил "Гранту"

27 января 2023
Lada Granta

Lada Granta стали оснащать 16-клапанными моторами

19 декабря 2022

Lada Granta расширили палитру бесплатных цветов

17 октября 2022

Антикризисные Lada Granta дополнили новыми опциями

05 сентября 2022

АвтоВАЗ начал оснащать Lada Granta подушками безопасности на постоянной основе

24 августа 2022
Lada Granta

Когда на рынке появится Lada Granta с подушками безопасности?

05 августа 2022

 Новости Lada Granta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 3 - москвич 3 (2023) «москвич» слезам не верит Тест драйв
01 февраля 2023

Москвич 3
"«Москвич» слезам не верит"
Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) готовность номер…
Тест драйв
28 января 2023

Evolute i-Pro
"Готовность номер…"
Changan UNI-K - changan uni-k (2021) «уникум»
Тест драйв
21 января 2023

Changan UNI-K
"«Уникум»"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"

Написано новостей:

3 2 3 4 9