Lada Granta станет ближе к дагестанцам

Отечественный бюджетный автомобиль продолжают упрощать - недавно прошла информация о том, что завод стал выпускать автомобили без усилителя руля

Да, ранее этот узел приобретался у иностранных поставщиков, доступ к которым сейчас ограничен. Схожая ситуация, например, обстоит и с системами ABS, которые ранее поставлялись концерном Bosch.

Впрочем, вернемся к усилителю руля. Уже нашелся российский поставщик, который готов решить проблемы с запасом деталей. Речь идет о предприятии ОАО "Авиаагрегат", которое располагается в Дагестане. Завод уже поставил опытные образцы электроусилителей рулевого управления на АвтоВАЗ, сообщают источники. В ближайшее время они будут испытаны на вышеупомянутой Lada Granta. Прорабатывается вопрос и массовых поставок.