Lada Granta станет ралли-каром

Российская раллийная команда MR-Motorsport объявила о постройке новой боевой машины, основой для которой станет обычная Lada Granta

Сообщается, что "Гранту" кардинально переделают. На автомобиль установят турбированный двигатель мощностью 350 лошадиных сил и шестиступенчатую секвентальную коробку передач. Также, в соответствии с техрегламентом класса R5 Международной автомобильной федерации, хэтчбек будет полноприводным. Какие-либо иные технические характеристики модели пока не раскрываются.

"В данном проекте мы постараемся применить проверенные решения автомобилей класса R5, так и собственные наработки нашей команды. В данный момент мы ищем партнера по изготовлению пластикового обвеса", - говорится в сообщении MR-Motorsport в официальных аккаунтах в социальных сетях.