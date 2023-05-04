Lada Granta установила рекорд продаж

АвтоВАЗ подвёл итоги продаж на российском рынке в апреле 2023 года – цифры интересные

Да, «Гранта» остается хэдлайнером продаж, а еще она устанавливает рекорды – за апрель продали почти двадцать тысяч автомобилей (19899). С момента запуска модели в 2011 году она никогда не добивалась подобных результатов.

Апрельские продажи Гранты увеличились сразу на 665,9% по сравнению с апрелем прошлого года. Вероятно, большое значение на цифры оказало внедрение «антикризисных» версий, которые и подстегнули продажи.