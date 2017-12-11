АвтоВАЗ решил с пользой использовать простой во время новогодних праздников для переноса оборудования по сборке лифтбэков Lada Granta из Ижевска в Тольятти. Об этом заявил руководитель заводского профсоюза Сергей Зайцев.

Перенос производства лифтбэка позволит улучшить логистику: после него все модели семейства Kalina/Granta будут собираться в одном месте. «На новогодних каникулах будут проводиться ремонтные работы. Кроме того, мы еще будем осуществлять перенос из Ижевска в Тольятти производства лифтбека Lada Granta. Выпуск лифтбека в Тольятти планируется начать с февраля, точная дата пока неизвестна», — заявил Зайцев агентству ТАСС.

Таким образом, на площадке Lada Ижевск будут собирать только седаны и универсалы Lada Vesta — окончательно сборку моделей Nissan там прекратили еще весной этого года. При этом, производственные мощности Ижевского автозавода позволяют выпускать гораздо больше автомобилей, чем производит сегодня. Появятся ли новые модели на конвейере в Ижевске пока неизвестно.

