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9 дек 2019

Новая Lada Granta появится на рынке в 2021 году

Новая Lada Granta появится на рынке в 2021 году
Автор фото: фирма-производитель

Новая Lada Granta, которую после смены поколения переведут на платформу B0, получится больше нынешней модели

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», новую «Гранту» после смены поколения переведут на платформу B0, которая лежит в основе Lada XRay и Lada Largus, а также ряда автомобилей Renault для российского рынка. На данный момент ведется работа над внешностью следующей Lada Granta, модели которой есть уже как в пластилине, так и в 3D. По своим габаритам новинка получится немного больше машины нынешнего поколения.

Сообщается, что на данный момент АвтоВАЗ производит закупку необходимого оборудования. Кроме того, на Волжском автозаводе уже приступили к работе специалисты из Франции и Румынии, отвечающие за реализацию проекта.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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