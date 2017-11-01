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1 ноя 2017

Новое поколение Lada Granta построят на платформе Renault

Новое поколение Lada Granta построят на платформе Renault
Автор фото: фирма-производитель

Следующее поколение вазовской Lada Granta, самой доступной модели компании, лишится вазовской платформы и «переедет» на унифицированную платформу Renault Global Access. На ней же будет построено следующее поколение Renault Logan.

Однако до смены поколений Lada Granta переживет обновление: модернизированную версию начнут производить в июле следующего года. Одновременно прекратит существование модельный ряд Kalina: хэтчбек и универсал также будут называться Granta. Производство лифтбэка, пишет «Русский автомобиль», перенесут из Ижевска в Тольятти, чтобы производить все варианты Granta в одном месте.

Следующее поколение Lada Granta появится либо в 2021, либо в 2023 году. Работа над созданием модели уже началась. Возглавила проект Ольга Бажанова, которая ранее занималась Lada Priora, а инжинирингом займется Василий Батищев, который работал и над первым поколением Lada Granta.

На смену Lada Kalina, вероятнее всего, придет приподнятый хэтчбек, созданный по мотивам прошлогоднего концепта XCODE. Но если до этого на АвтоВАЗе планировали обойтись малой кровью и использовать готовую платформу от Kalina, то теперь принято решение и XCODE делать на французской платформе.

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При написании новости использовалась информация:
Русский автомобиль

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