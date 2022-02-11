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11 фев 2022

Новой Lada Granta не будет

Новой Lada Granta не будет
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ полностью опроверг все слухи о новом поколении Lada Granta. Объявлено официально - новое поколение Lada Granta не разрабатывается

До сегодняшнего дня по сети ходило множество слухов касательно новой Lada Granta. Были версии о том, что ее переведут на платформу B0 от Renault-Nissan. На ней базируется, например, Renault Logan, который также продается в России. По другой информации новую Гранту могли построить на более современной "тележке"  CMF-B.

Эта версия, к слову, наиболее интересна. Да, новой Гранты не будет, но официально объявлено, что в течение ближайших нескольких лет все модели Lada будут переведены на французскую архитектуру CMF-B. То есть нам стоит ожидать совершенно новое семейство автомобилей B-класса. К слову, согласно заявлению президента АвтоВАЗа Николя Мора, в течение четырех лет Lada выведет на рынок, как минимум, четыре новинки. Первуюу из них могут показать уже в следующем году, однако, эта информация официального подтверждения не имеет. 

При написании новости использовалась информация:
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