Новой Lada Granta не будет

АвтоВАЗ полностью опроверг все слухи о новом поколении Lada Granta. Объявлено официально - новое поколение Lada Granta не разрабатывается

До сегодняшнего дня по сети ходило множество слухов касательно новой Lada Granta. Были версии о том, что ее переведут на платформу B0 от Renault-Nissan. На ней базируется, например, Renault Logan, который также продается в России. По другой информации новую Гранту могли построить на более современной "тележке" CMF-B.

Эта версия, к слову, наиболее интересна. Да, новой Гранты не будет, но официально объявлено, что в течение ближайших нескольких лет все модели Lada будут переведены на французскую архитектуру CMF-B. То есть нам стоит ожидать совершенно новое семейство автомобилей B-класса. К слову, согласно заявлению президента АвтоВАЗа Николя Мора, в течение четырех лет Lada выведет на рынок, как минимум, четыре новинки. Первуюу из них могут показать уже в следующем году, однако, эта информация официального подтверждения не имеет.