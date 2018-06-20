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20 июн 2018

Обновленная Lada Granta: новые снимки

Обновленная Lada Granta: новые снимки

Испытатели АвтоВАЗа продолжают тесты обновленной Lada Granta. На этот раз машину застали на дорогах Тольятти.

Машина по-прежнему серьезно закамуфлирована, но некоторые детали о ней мы уже знаем. У обновленной Lada Granta будет такое же икс-фейс, что и у Vesta, но лишенное хромированных элементов оформления.

Кроме того, поменяются фары и радиаторная решетка. Эмблема станет более объемной. Сзади изменений и того меньше: крепление норма переедет на крышку багажника, а в центре обновленного бампера разместится противотуманный фонарь.

Основные же изменения ожидаются в интерьере. Но вазовцы тщательно скрывают любую информацию о них. Ожидается, что модель получит обновленный щиток прибор, а топовые версии будут оснащаться системой дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect.

Официальный дебют обновленной Lada Granta состоится на Московском международном автосалоне в конце августа.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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