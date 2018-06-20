Испытатели АвтоВАЗа продолжают тесты обновленной Lada Granta. На этот раз машину застали на дорогах Тольятти.

Машина по-прежнему серьезно закамуфлирована, но некоторые детали о ней мы уже знаем. У обновленной Lada Granta будет такое же икс-фейс, что и у Vesta, но лишенное хромированных элементов оформления.

Кроме того, поменяются фары и радиаторная решетка. Эмблема станет более объемной. Сзади изменений и того меньше: крепление норма переедет на крышку багажника, а в центре обновленного бампера разместится противотуманный фонарь.

Основные же изменения ожидаются в интерьере. Но вазовцы тщательно скрывают любую информацию о них. Ожидается, что модель получит обновленный щиток прибор, а топовые версии будут оснащаться системой дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect.

Официальный дебют обновленной Lada Granta состоится на Московском международном автосалоне в конце августа.

