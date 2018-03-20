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20 мар 2018

Обновленная Lada Granta выехала на дороги

Обновленная Lada Granta выехала на дороги
Автор фото: RCI News

АвтоВАЗ приступил к активной стадии тестирования обновленного седана Lada Granta. Машина получит полностью новые переднюю и задние части, выполненные в стиле флагманской модели компании Lada Vesta.

На фотографиях, опубликованных в группе RCI News социальной сети «Вконтакте», заметно, что спереди у седана появятся новые радиаторная решетка и фары, что должно повлечь также небольшие изменения бампера и крыльев. Сзади у машины переехало место крепления номера с бампера на крышку багажника.

Как ожидается, будут изменения и в интерьере: машина должна получить новую переднюю панель.

Представят обновленную  Lada Granta в конце августа на Междануродном автосалоне в Москве. Ее производств стартует немного раньше, дабы начать продажи практически сразу после премьеры. Ожидается, что с дебютом обновленной модели АвтоВАЗ окончательно прекратит производство машин семейства Kalina.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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