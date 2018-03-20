АвтоВАЗ приступил к активной стадии тестирования обновленного седана Lada Granta. Машина получит полностью новые переднюю и задние части, выполненные в стиле флагманской модели компании Lada Vesta.

На фотографиях, опубликованных в группе RCI News социальной сети «Вконтакте», заметно, что спереди у седана появятся новые радиаторная решетка и фары, что должно повлечь также небольшие изменения бампера и крыльев. Сзади у машины переехало место крепления номера с бампера на крышку багажника.

Как ожидается, будут изменения и в интерьере: машина должна получить новую переднюю панель.

Представят обновленную Lada Granta в конце августа на Междануродном автосалоне в Москве. Ее производств стартует немного раньше, дабы начать продажи практически сразу после премьеры. Ожидается, что с дебютом обновленной модели АвтоВАЗ окончательно прекратит производство машин семейства Kalina.