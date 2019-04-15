Представлена Lada Granta пикап

Спешим заметить, что это лишь видение дизайнеров из венгерской студии X-Tomi Design, однако, видение, как минимум, интересное

Судя по изображению, автомобиль базируется на удлиненной колесной базе, главный акцент сделан на вместительную грузовую платформу, а не пассажирскую кабину, у которой всего две двери. При этом передняя часть кузова автомобиля выполнена в фирменном Х-образном стиле АвтоВАЗа, а пластиковый обвес скопирован с универсала Granta Cross.

Стоит отметить, что недавно эти же дизайнеры демонстрировали рендеры пикапа Xray Cross. В тот раз авторы увеличили колесную базу автомобиля и сделали полноценную грузовую платформу. Также вместе с удлиненным кузовом художники пропорционально «вытянули» и фирменные выштамповки на бортах.

Что касается «Гранты», то у нее есть серийная коммерческая модификация, которая представляет собой небольшой фургончик. Технически, автомобиль выделяется полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской, что повышает надёжность и грузоподъемность.