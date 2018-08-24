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24 авг 2018

Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta

Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta

До премьеры обновленного семейства Lada Granta остается меньше недели, но пока сам завод раскрыл только внешность седана и показал на одном фото четыре версии «Гранты»: седан, лифтбэк, хэтчбек и универсал (последние раньше входили в семейство Lada Kalina)

Однако, благодаря появлению в сети дилерской брошюры, посвященной обновленной Lada Granta все изменения в ее салоне стали известны до премьеры. Больших изменений в интерьере не произошло, но кое что поменялось.

Чтобы придать передней панели фирменный «икс-дизайн» на центральной консоли появились хромированные вставки. Все символы получили светодиодную подсветку. На обновленной приборной панели шкалы получили графическое оформление в стиле Lada Vesta, а их подсветка, и подсветка экрана бортового компьютера теперь белого цвета. Передние и задние сиденья получили новые подголовники, а водительское обзавелось регулировкой по высоте в пределах 40 мм. Изменилась форма спинки заднего дивана: теперь боковые места имеют боковую поддержку.

Также стало известно, что теперь форсунки стеклоомывателя лобового стекла будут расположены на его облицовке, а не на кромке капота. Кроме того, дверь багажного отсека получит «электрокнопку»: открыть ее можно будет с помощью брелока.

По технической части Lada Granta не изменится: машина по-прежнему будет оснащаться 1,6-литровыми двигателями мощностью 87, 98 и 106 л.с. В качестве трансмиссий будут предложены 5-ступенчатая механическая коробка передач и «робот» на ее базе, а вариант с 98-сильным двигателем Renault сохранит классический 4-диапазонный «автомат».
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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