На Московском международном автосалоне, который пройдет в конце августа, АвтоВАЗ представит обновленное семейство Lada Granta, куда помимо седана и лифтбэка, войдут хэтчбек и универсал нынешнего семейства Lada Granta.

Сам завод официально рассекретил лишь внешность седана, но затем в сети появились фотографии хэтчбека, а сейчас удалось сфотографировать без камуфляжа и лифтбэк.

Судя по фотографиям, которые были сделаны во время рекламной съемки и опубликованы в группе «Lada Granta FL» социальной сети ВКонтакте, лифтбэк переживет такие же изменения, что и седан.

Большинство из них сосредоточены в передней части автомобиля: у машины новые бампер, фары, увеличенный шильдик с ладьей на радиаторной решетке. Так дизайнеры постарались сблизить облик самой дешевой модели АвтоВАЗа с флагманской Lada Vesta. Сзади изменений куда меньше. На кромке двери багажного отсека появились буквы «LADA», изменилась форма бампера. Фонари и их графика остались нетронутыми.

По технической части изменений не будет. Все семейство по-прежнему будет оснащаться 1,6-литровым двигателем мощностью 87, 96 и 106 л.с. В качестве трансмиссии будут предложены 5-ступенчатая механическая коробка передач и классический «робот» АМТ5 на ее базе.

