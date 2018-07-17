АвтоВАЗ рассекретил первые фотографии обновленного седана Lada Granta. Автомобиль претерпел небольшие внешние изменения.

Седан получил новую переднюю часть в «Икс-стиле», который впервые появился на Lada Vesta. У «Гранты» такой же передний бампер с хромированной окантовкой «бумерангов», увеличенный шильдик с логотипом и новые фары.

Заметно, что дизайнеры постарались облегчить тяжеловесную корму автомобиля. Изменилась форма бампера, а место для крепления номера переехало с него на крышку багажника. Изменилась и ее форма, которая стала менее вычурной и выделяющейся из общей стилистики седана. Также рестайлинговую Lada Granta можно узнать по новым корпусам зеркал заднего вида с повторителями сигналов поворота.

Никаких подробностей о том, как изменился салон седана, завод пока не дал. По слухам у обновленной Lada Granta полностью обновлена передняя панель, изменилась комбинация приборов. Кроме того, дорогие версии седана должны будут оснащаться системой дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect.

Официальная премьера обновленного седана Lada Granta состоится в рамках Московского международного автосалона в конце августа этого года.

