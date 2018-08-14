До премьеры обновленной Lada Granta остается все меньше времени и достоянием общественности становится все больше подробностей

В сети появилось изображение приборной панели обновленной Lada Granta. Особых изменений не произошло: шкалы спидометра и тахометра получили такую же графику, как и на седане Lada Vesta. Дисплей бортового компьютера остался монохромным, но теперь у него не зеленая подсветка, а белая.

При этом, судя по тому, что в свежем бюллетене «Промышленные образцы» Роспатента больше нет ничего, что касалось бы вазовской продукции, никаких других изменений салон Lada Granta не ждет. Ранее предполагалось, что модель получит новую переднюю панель с иным расположением мультимедийной системы и дефлекторов вентиляции.

Пока АвтоВАЗ рассекретил лишь обновленный седан Lada Granta. Машина получила новые фары, передний бампер, радиаторную решетку и крылья. Это сблизило переднюю часть машины с флагманской Lada Vesta. Сзади изменений еще меньше: крепление номера переехало с заднего бампера на крышку багажника. Подобные изменения передней части также ждут лифтбэк и хэтчбек с универсалом Lada Kalina, которые с осени войдут в семейство Lada Granta.