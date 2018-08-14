Автомобильный портал Motorpage
14 авг 2018

Рассекречена приборная панель обновленной Lada Granta

Рассекречена приборная панель обновленной Lada Granta

До премьеры обновленной Lada Granta остается все меньше времени и достоянием общественности становится все больше подробностей

В сети появилось изображение приборной панели обновленной Lada Granta. Особых изменений не произошло: шкалы спидометра и тахометра получили такую же графику, как и на седане Lada Vesta. Дисплей бортового компьютера остался монохромным, но теперь у него не зеленая подсветка, а белая.

При этом, судя по тому, что в свежем бюллетене «Промышленные образцы» Роспатента больше нет ничего, что касалось бы вазовской продукции, никаких других изменений салон Lada Granta не ждет. Ранее предполагалось, что модель получит новую переднюю панель с иным расположением мультимедийной системы и дефлекторов вентиляции.

Пока АвтоВАЗ рассекретил лишь обновленный седан Lada Granta. Машина получила новые фары, передний бампер, радиаторную решетку и крылья. Это сблизило переднюю часть машины с флагманской Lada Vesta. Сзади изменений еще меньше: крепление номера переехало с заднего бампера на крышку багажника. Подобные изменения передней части также ждут лифтбэк и хэтчбек с универсалом Lada Kalina, которые с осени войдут в семейство Lada Granta.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta

Рассекречен обновленный лифтбэк Lada Granta

30 июля 2018
Lada Granta

Рассекречена обновленная Lada Granta

17 июля 2018

Обновленная Lada Granta: новые снимки

20 июня 2018
Lada Granta

АвтоВАЗ тестирует обновленную Lada Granta

14 июня 2018
Lada Granta

Обновленная Lada Granta выехала на дороги

20 марта 2018
Lada Granta City

Lada Granta получила новую версию

28 февраля 2018

 Новости Lada Granta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C3 Aircross, KIA Soul - сравнительный тест citroen c3 aircross 1.2 2018 и kia soul 1.6 gdi 2017: мешает ли высокий стиль ездовым манерам? Сравнительный тест
14 августа 2018

Citroen C3 Aircross, KIA Soul
"Citroen C3 Aircross и KIA Soul: мешает ли высокий стиль ездовым манерам?"
Chevrolet Traverse - chevrolet traverse 2018 и вдоль, и поперек
Тест драйв
10 августа 2018

Chevrolet Traverse
"И вдоль, и поперек"
Mitsubishi Pajero Sport - автопутешествие на mitsubishi pajero sport 2017: а глаз как у орла
Автопутешествия
08 августа 2018

Mitsubishi Pajero Sport
"А глаз как у орла"
Lexus GX - lexus gx 460 2014 по-прежнему в строю
Тест драйв
06 августа 2018

Lexus GX
"Lexus GX 460: по-прежнему в строю"

Написано новостей:

2 1 7 8 0