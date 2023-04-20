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20 апр 2023

Салон новой Granta показали на фото

Салон новой Granta показали на фото

В свободном доступе оказались снимки передней панели салона Lada Granta следующего поколения, которая создана на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS

Надо сказать, что салон стал эклетичным набором элементов, позаимствованных у разных моделей – что-то взято от Logan, что-то от Vesta, что-то от Xray. Привлекают внимание боковые дефлекторы вентиляции в виде закругленных квадратов, вертикальные центральные дефлекторы, планшетный экран медиасистемы.

Модель увидит свет уже в 2024 году – машину будут собирать в кузовах седан и универсал. Внешность автомобиля пока не раскрывается.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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