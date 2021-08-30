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30 авг 2021

У Lada Granta появится версия "лоу-кост"

У Lada Granta появится версия "лоу-кост"
Автор фото: фирма-производитель

Как сделать дешевый автомобиль еще более дешевым - надо выкинуть из него часть необходимых компонентов, благо законодательство это позволяет

В сообществе Lada Granta FL Club появилась информация о новой доступной комплектации модели Granta. По слухам, новинку назовут Classic Light, и у нее не будет ЭРА-ГЛОНАСС - это стало возможным из-за нехватки микрочипов. Евразийская экономическая комиссия по этому поводу приняла решение приостановить обязательную установку данного комплекса на автомобили вплоть до наступления следующего года.

Вышеупомянутый комплекс - это не единственное, чего будет лишена Granta. В "корзину" также отправят систему ABS. Такие опции как кондиционер или магнитола мы даже упоминать не будем - понятное дело, что в ультра бюджетном автомобиле им не найдется места. Что касается цены, то по предварительным данным ее удержать в пределах полумиллиона рублей.

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