У Lada Granta появится версия "лоу-кост"

Как сделать дешевый автомобиль еще более дешевым - надо выкинуть из него часть необходимых компонентов, благо законодательство это позволяет

В сообществе Lada Granta FL Club появилась информация о новой доступной комплектации модели Granta. По слухам, новинку назовут Classic Light, и у нее не будет ЭРА-ГЛОНАСС - это стало возможным из-за нехватки микрочипов. Евразийская экономическая комиссия по этому поводу приняла решение приостановить обязательную установку данного комплекса на автомобили вплоть до наступления следующего года.

Вышеупомянутый комплекс - это не единственное, чего будет лишена Granta. В "корзину" также отправят систему ABS. Такие опции как кондиционер или магнитола мы даже упоминать не будем - понятное дело, что в ультра бюджетном автомобиле им не найдется места. Что касается цены, то по предварительным данным ее удержать в пределах полумиллиона рублей.