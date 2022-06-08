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8 июн 2022

«Упрощенная» Lada Granta – мы знаем о ней все!

«Упрощенная» Lada Granta – мы знаем о ней все!
Автор фото: фирма-производитель

8 июня 2022 года АО «АВТОВАЗ» возобновил выпуск автомобилей - с конвейера сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года. На фоне последних событий в сети ходило множество слухов о комплектации машины. Поговаривали, что в ней не будет ровным счетом ничего, впрочем, реальность оказалась куда светлее

Итак, начать стоит с того, что Granta Classic’22 получит опции, которых раньше не было в базовом оснащении. Речь идет, например, о зеркалах заднего вида с подогревом и электроприводом. Также комплектация включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски.

Да, кондиционера здесь нет (а в базе его и не было никогда), нет и блока ABS (поставщиков еще не нашли). Зато двигатель здесь модернизированный – 90-сильный 1.6, который работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Цены на автомобиль пока не объявлены, но сообщается, что машина будет стоить дешевле существующей «Гранты» в базовом исполнении. Напомним, ее РРЦ составляет  727900 рублей.

При написании новости использовалась информация:
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