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24 май 2022

Упрощенная Lada Granta получит две комплектации

Упрощенная Lada Granta получит две комплектации
Автор фото: фирма-производитель

Источники близкие к АвтоВАЗу сообщают, что планирует предложить две фиксированные комплектации «антисанкционной» машины. Всех их объединяет отсутствие АБС, подушек безопасности и SOS-комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС». Также машинам понизят экологический класс – с Евро-5 до Евро-2

Базовый автомобиль будет абсолютно «голым» -  ни музыки, ни аудиоподготовки, ни усилителя руля, ни электрических стеклоподъемников. В условной топовой версии, как раз появятся последние две опции, но упомянутого кондиционера и музыки не будет, так что машины, все равно, окажутся довольно аскетичными.

Зато сообщается, что цена на машину не должна превысить отметку в 600 тысяч рублей. Производственный план у «антикризисных Грант» обозначен двадцатью тысячами экземпляров. Сообщается, что чуть позже от лишней электроники избавят модели Vesta и Niva Travel.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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