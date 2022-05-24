Упрощенная Lada Granta получит две комплектации

Источники близкие к АвтоВАЗу сообщают, что планирует предложить две фиксированные комплектации «антисанкционной» машины. Всех их объединяет отсутствие АБС, подушек безопасности и SOS-комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС». Также машинам понизят экологический класс – с Евро-5 до Евро-2

Базовый автомобиль будет абсолютно «голым» - ни музыки, ни аудиоподготовки, ни усилителя руля, ни электрических стеклоподъемников. В условной топовой версии, как раз появятся последние две опции, но упомянутого кондиционера и музыки не будет, так что машины, все равно, окажутся довольно аскетичными.

Зато сообщается, что цена на машину не должна превысить отметку в 600 тысяч рублей. Производственный план у «антикризисных Грант» обозначен двадцатью тысячами экземпляров. Сообщается, что чуть позже от лишней электроники избавят модели Vesta и Niva Travel.