Автомобильный портал Motorpage
11 июл 2022

Lada возобновило производство модели Granta Classic

Lada возобновило производство модели Granta Classic

АВТОВАЗ с 11 июля возобновил производство Lada Granta Cross — ее выпуск не велся в течение нескольких месяцев в связи с нехваткой компонентов из-за антироссийских санкций

Cобственно, как и обычная Granta, версия Cross на данный момент представлена в, так называемой, упрощенной комплектации Сlassic 22, которая включает в себя электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, аудиоподготовку с четырьмя динамиками, рейлинги на крыше, регулировку сиденья водителя по высоте.

Разумеется, подушек безопасности здесь нет, кондиционера – тоже. Про экстренную систему оповещения «ЭРА-Глонасс» тоже забудьте. К слову, под капотом здесь располагается полуторалитровый восьмиклапанный мотор, мощностью в 90 лошадиных сил. Двигатель адаптирован под более низкий экологический стандарт – «Евро 2»

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lada возобновило производство модели Granta Classic

11 июля 2022
Lada 4x4 2019 Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев

Производство "упрощенной" Нивы будет отложено

08 июля 2022
Lada 4x4 2019 вид спереди

Производство Lada Niva Legend запустят в ближайшие дни

06 июля 2022
Lada Granta 2019 вид спереди

Новые Lada Granta с кондиционером начнут собирать уже в августе

06 июля 2022

АвтоВАЗ продолжает работу в четырехдневном режиме

27 июня 2022
Lada Granta Cross Quest

АвтоВАЗ начал производство спецверсии Лады Гранты Кросс

28 августа 2020

 Новости Lada Granta Cross

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Golf - volkswagen golf (2020) основанный на смартфоне Тест драйв
08 июля 2022

Volkswagen Golf
"Основанный на Смартфоне"
Renault Logan
Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"
Hyundai Getz - hyundai getz 2005 вид спереди
Вторичный рынок
06 июля 2022

Hyundai Getz
"Hyundai Getz: «Когда на кармане триста…»"
Nissan Almera Classic
Вторичный рынок
04 июля 2022

Nissan Almera Classic
"Nissan Almera Classic: «Предок Logan и немножечко Samsung»"

Написано новостей:

3 0 9 9 4