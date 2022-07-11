Lada возобновило производство модели Granta Classic

АВТОВАЗ с 11 июля возобновил производство Lada Granta Cross — ее выпуск не велся в течение нескольких месяцев в связи с нехваткой компонентов из-за антироссийских санкций

Cобственно, как и обычная Granta, версия Cross на данный момент представлена в, так называемой, упрощенной комплектации Сlassic 22, которая включает в себя электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, аудиоподготовку с четырьмя динамиками, рейлинги на крыше, регулировку сиденья водителя по высоте.

Разумеется, подушек безопасности здесь нет, кондиционера – тоже. Про экстренную систему оповещения «ЭРА-Глонасс» тоже забудьте. К слову, под капотом здесь располагается полуторалитровый восьмиклапанный мотор, мощностью в 90 лошадиных сил. Двигатель адаптирован под более низкий экологический стандарт – «Евро 2»