АвтоВАЗ начал производство спецверсии Лады Гранты Кросс

АвтоВАЗ начал выпускать спецверсию компактного универсала Granta Cross, она называется Quest. Напомним, спецверсия с таким же названием в июле была анонсирована для Ларгуса Кросс

Снаружи Quest подразумевает окраску крыши в черный лак, полностью черные рейлинги (без алюминиевых вставок), а также колесные диски оригинального дизайна — с алмазной огранкой спиц.

В салоне — вышивка с логотипом Quest на сиденьях, резиновый коврик багажника и две багажные сетки (одна фиксирует груз по горизонтали, а вторая выполнена в виде кармана на спинке заднего сиденья). Спецверсия по умолчанию комплектуется парктроником и подогревом лобового стекла.

Напомним, Granta Cross от обычного универсала этой модели отличается повышенным клиренсом (198 мм) и защитным обвесом кузова из неокрашенного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений и формирует внедорожный облик автомобиля. Цена и дата начала продаж Granta Cross Quest пока не раскрыты.