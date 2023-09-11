Представлена новая Lada Granta Sport

Компания АвтоВАЗ привезла на Фестиваль технических видов спорта в Печатниках новый спортивный лифтбек Lada Granta Sport

Данный автомобиль был предназначен для участия в соревнованиях класса S1600, поэтому оценить в полной мере серийную версию автомобиля не получилось. В экстерьере нет никаких изменений, а интерьер у данной версии максимально упрощен для того, чтобы облегчить конструкцию, уменьшить вес автомобиля, а также убрать все горючие материалы. Также автомобиль, по сравнению со стандартной Granta, получил уменьшенный дорожный просвет и дисковые тормоза на передние и задние колеса.

Предположительно автомобиль оснащается бензиновым 1,6-литровым турбомотором мощностью 122 л.с. Данная информация на фестивале не была подтверждена. Напомним, что АвтоВАЗ уже приступил к серийной сборке Lada Granta Sport. Вероятно, продажи должны начаться до конца текущего года.