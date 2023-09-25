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25 сен 2023

Начались продажи Lada Granta Sport

Начались продажи Lada Granta Sport
Автор фото: фирма-производитель

Компания АвтоВАЗ вывела на рынок спортивную версию Lada Granta Sport. Автомобиль предложен в кузове седан и лифтбек. Цена начинается от 1 249 900 рублей

Главное отличие от стандартной версии Lada Granta, это иные бампера, накладки на пороги, 16-дюймовые колесные диски и задний спойлер. Также в салоне имеется кресла с улучшенной боковой поддержкой. Отделка выполнена с использованием экокожи с красной прострочкой. Автомобиль оснащается кондиционером, подогревом передних сидений, двумя подушками безопасности и системой ABS. Габариты новинки: 4268 x 1700 x 1500 мм., а колесная база - 2476 мм. Также следует отметить, что жесткость пружин на передней оси увеличилась на 15%, а жесткость амортизаторов на 20%. Дорожный просвет сократился до 160 мм.

Lada Granta Sport оснащается 16-клапанным бензиновым мотором объемом 1,6 л. Мощность данного агрегата составит 118 л.с. Крутящий момент - 151 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч - 9,8 с. Для сравнение, это на 0,7 с. быстрее стандартной версии Lada Granta. Максимальная скорость ограничена на отметке в 195 км/ч. Трансмиссия - 5-ступенчатая «механика». Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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