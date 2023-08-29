АвтоВАЗ приступил к сборке обновленных Lada Granta Sport

Пресс-служба компании подмечает, что первые тестовые образцы новых Lada Granta Sport с более мощным мотором уже сошли с конвейера

Ожидается, что автомобиль получит спортивный дизайн с ярко-красными фирменными акцентами в экстерьере и интерьере. Данная модификация станет первым обновлением спортивной версии Granta с 2015 года. Тогда автомобиль отличался иными бамперами и наличием небольшого спойлера над крышкой багажника. Оснащение было как в топовой комплектации Lada Granta.

Под капотом новинки - знаковый бензиновый турбомотор объемом 1,6 л. Мощность - 122 л.с. В предыдущей версии мотор выдавал 114 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Привод - передний.