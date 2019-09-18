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18 сен 2019

Быстрых «Грант» больше не будет

Быстрых «Грант» больше не будет

В обновленном семействе Лада Гранта не будет «заряженных» модификаций. Производство дорестайлинговых седанов Гранта Спорт и хэтчбеков Калина Спорт было прекращено еще год назад одновременно с «гражданскими» версиями моделей. Тратиться на их модернизацию завод не решился. Теперь стало известно, что проект Granta Sport  решено закрыть полностью

Дело в том, что автомобили получились относительно дорогими и спрос на них оказался невелик. По некоторым данным, за неполный 2018 год было продано 1809 седанов и 345 хэтчбеков в версии Спорт. Напомним, эти машины имели форсированный двигатель 1.6 (118 л.с.), заниженную подвеску, задние дисковые тормоза и пластиковый обвес.

Так что теперь за  спортивный имидж отвечает модель Vesta Sport. К слову, есть большая вероятность, что «Весту-универсал» тоже «оспортивят» в скором времени, так как фотографии прототипов уже вовсю мелькают  на просторах сети. Что же касается семейства Granta, то там за заряд будет отвечать новая модификация Drive Active, которую представили совсем недавно.

При написании новости использовалась информация:
АвтоРевю

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