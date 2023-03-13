Представлена предсерийная Lada Granta Sport

АвтоВАЗ показал «подогретую» Lada Granta в кузове лифтбек. Машину (в стадии прототипа) показали на Байкале в рамках местных гоночных заездов

Чем отличается «заряженная» Granta от обычной модификации? На первый взгляд все просто – устанавливаем дисковые тормоза «в круг», перенастраиваем подвеску и делаем ее более жесткой, работаем с рулевым управлением и меняем дизайн за счет новых бамперов, кресел в салоне и т.д. Впрочем, теперь есть и несколько других важных отличий.

Во-первых, произошли доработки мотора – под капотом здесь установлен 16-клапанный двигатель объемом 1.6 литра. В стоке он развивает 106 лошадиных сил, но благодаря выпускному тракту и ЭБУ от мотора 1.8, а также новой «прошивке», мощность удалось повысить до 120 лошадиных сил. Во-вторых, предсерийную Granta Sport показали в кузове лифтбэк, что происходит впервые.