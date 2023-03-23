АвтоВАЗ запустил производство Lada Granta Sport

На АвтоВАЗе собрали первые опытные экземпляры «заряженной» версии Lada Granta, которая появится в продаже под названием Granta Sport

Впервые «заряженную» модификацию можно заказать и в кузове лифтбэк, тогда как раньше «Гранты со спортивным характером» строили лишь в кузове седан. Разумеется, будет установлен особый обвес, а в салоне появятся спортивные кресла.

Разумеется, самое главное будет скрываться под капотом- 16-клапанный мотор форсируют со 106 до 120 лошадиных сил. Поработают и с подвеской, уменьшив дорожный просвет. Также на машины установят новые тормоза, причем сзади будут применены дисковые механизмы, тогда как на стандартных машинах там стоят барабанные тормоза.