Стали известны технические характеристики Lada Granta Sport

Компания АвтоВАЗ рассекретила технические характеристики «заряженного» седана Lada Granta Sport - мощность 118 л.с. и разгон до «сотни» за 9,8 с.

Речь идет о 16-клапанном бензиновом моторе объемом 1,6 л. Мощность данного агрегата увеличена до 118 л.с. при 6900 об/мин. Крутящий момент составит 151 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч - 9,8 с. Это на 0,7 с. быстрее стандартной версии Lada Granta. Максимальная скорость ограничена на отметке в 195 км/ч.

Известно, что в конструкции двигателя разработчики установили новый распредвал, увеличивший подъемом клапанов и более производительную систему впуска топлива. Также отмечается, что жесткость пружин на передней оси увеличилась на 15%, а жесткость амортизаторов на 20%. Дорожный просвет сократился до 160 мм. Для увеличения прижимной силы в конструкции автомобиля применили передний сплиттер, накладки на пороги и спойлер над дверцей багажника.