Автомобильный портал Motorpage
13 сен 2023

Стали известны технические характеристики Lada Granta Sport

Стали известны технические характеристики Lada Granta Sport

Компания АвтоВАЗ рассекретила технические характеристики «заряженного» седана Lada Granta Sport - мощность 118 л.с. и разгон до «сотни» за 9,8 с.

Речь идет о 16-клапанном бензиновом моторе объемом 1,6 л. Мощность данного агрегата увеличена до 118 л.с. при 6900 об/мин. Крутящий момент составит 151 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч - 9,8 с. Это на 0,7 с. быстрее стандартной версии Lada Granta. Максимальная скорость ограничена на отметке в 195 км/ч.

Известно, что в конструкции двигателя разработчики установили новый распредвал, увеличивший подъемом клапанов и более производительную систему впуска топлива. Также отмечается, что жесткость пружин на передней оси увеличилась на 15%, а жесткость амортизаторов на 20%. Дорожный просвет сократился до 160 мм. Для увеличения прижимной силы в конструкции автомобиля применили передний сплиттер, накладки на пороги и спойлер над дверцей багажника.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta Sport

Стали известны технические характеристики Lada Granta Sport

13 сентября 2023
Lada Granta Sport

Представлена новая Lada Granta Sport

11 сентября 2023
Lada Granta Sport

АвтоВАЗ приступил к сборке обновленных Lada Granta Sport

29 августа 2023
Lada Granta Sport

АвтоВАЗ запустил производство Lada Granta Sport

23 марта 2023

Представлена предсерийная Lada Granta Sport

13 марта 2023
Lada Granta Sport

Быстрых «Грант» больше не будет

18 сентября 2019

 Новости Lada Granta Sport

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие
Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 3 1