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25 авг 2020

Названа дата появления нового Lada Largus

Названа дата появления нового Lada Largus
Автор фото: фирма-производитель

Lada Largus Cross в исполнении Quest, которая станет самой дорогой в линейке, поступит в продажу 1 сентября 2020 года, сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на дилеров марки

О новой Largus Cross Quest известно, что она будет отличаться от стандартного универсала, улучшенной шумоизоляцией, чёрными глянцевыми корпусами наружных зеркал, шильдиками с названием версии и особым колесным дискам, оформление которых сочетает чёрный лак и алмазную огранку.

Также автомобиль оснастят эргономичными передними сиденьями с трёхступенчатым подогревом и комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Мотор прежний: бензиновый объёмом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил, пару которому составляет пятиступенчатая механическая коробка передач. Серийное же производство модели нового поколения должно начаться в ближайшее время, а в продажу автомобиль поступит осенью.

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