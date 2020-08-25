Названа дата появления нового Lada Largus

Lada Largus Cross в исполнении Quest, которая станет самой дорогой в линейке, поступит в продажу 1 сентября 2020 года, сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на дилеров марки

О новой Largus Cross Quest известно, что она будет отличаться от стандартного универсала, улучшенной шумоизоляцией, чёрными глянцевыми корпусами наружных зеркал, шильдиками с названием версии и особым колесным дискам, оформление которых сочетает чёрный лак и алмазную огранку.

Также автомобиль оснастят эргономичными передними сиденьями с трёхступенчатым подогревом и комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Мотор прежний: бензиновый объёмом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил, пару которому составляет пятиступенчатая механическая коробка передач. Серийное же производство модели нового поколения должно начаться в ближайшее время, а в продажу автомобиль поступит осенью.