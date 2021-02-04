Запущено серийное производство нового Lada Largus

На АВТОВАЗе стартовало серийное производство обновлённого семейства LADA Largus. Теперь автомобиль можно рассмотреть со всех сторон

Внешность автомобиля была известна уже давно. По большому счету – новому Largus серьезно переделали лишь переднюю часть. Если же смотреть в профиль и сзади, то новинку практически не отличить от предшественника.

Много изменений, и, пожалуй, они здесь самые главные, произошли в салоне автомобиля. Если вспомнить предыдущий Largus, то там интерьер был копией оного у Renault Logan (причем первого поколения), соответственно, все чудеса местной эргономики вроде кнопки гудка на переключателе поворотников, остались на месте. Салон же нового Largus – смесь Xray и Duster. Добавились и новые опции вроде камеры заднего вида. С технической точки зрения, все осталось, как и прежде. Двигатель 1.6 на 106 лошадиных сил и 5-ступенчатая механика.