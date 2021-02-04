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4 фев 2021

Запущено серийное производство нового Lada Largus

Запущено серийное производство нового Lada Largus
Автор фото: фирма-производитель

На АВТОВАЗе стартовало серийное производство обновлённого семейства LADA Largus. Теперь автомобиль можно рассмотреть со всех сторон

Внешность автомобиля была известна уже давно. По большому счету – новому Largus серьезно переделали лишь переднюю часть. Если же смотреть в профиль и сзади, то новинку практически не отличить от предшественника.

Много изменений, и, пожалуй, они здесь самые главные, произошли в салоне автомобиля. Если вспомнить предыдущий Largus, то там интерьер был копией оного у Renault Logan (причем первого поколения), соответственно, все чудеса местной эргономики вроде кнопки гудка на переключателе поворотников, остались на месте. Салон же нового Largus – смесь Xray и Duster.  Добавились и новые опции вроде камеры заднего вида. С технической точки зрения,  все осталось, как и прежде. Двигатель 1.6 на 106 лошадиных сил и 5-ступенчатая механика.

При написании новости использовалась информация:
Автоваз

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