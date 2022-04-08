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8 апр 2022

У Lada Largus Cross появилась удешевленная версия

У Lada Largus Cross появилась удешевленная версия

В прайс-листах дилеров Lada появилась удешевленная модификация кросс-универсала Largus Cross — она укомплектована 8-клапанным 1,6-литровым  мотором ВАЗ-11182

Этот двигатель нам хорошо известен - впервые его представили на модели Granta в прошлом году. Фактически, он является продуктом глубокой модернизации уже существующего "восьмиклапанника", который стоял на "Грантах" еще первого поколения. Тот движок развивал 87 лошадиных сил, его современная версия - уже 90. Мотор усовер­шенствован за счёт новых поршней с выемкой (теперь при обрыве ремней не загнет клапана), шатунов, облегченного коленвала и доработанного газо­распре­делитель­ного механизма.

Помимо прибавки мощности инженеры поиграли и с полкой крутящего момента, добившись того, что большая его часть уже доступна на тысяче оборотов в минуту. Это сделало двигатель более тяговитым на низах. Надо сказать, что после Granta данный мотор решили устанавливать и на обычный Largus, но для Cross-версии он оставался недоступным. До сегодняшнего дня Largus Cross можно было заказать лишь с 16-клапанным 106-сильным отечественным мотором, который также устанавливается на семейство автомобилей Vesta.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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