15 августа было подписано соглашение о создании ВАЗ

15 августа 1966 года Министерство внешней торговли СССР и итальянская компания Fiat подписали соглашение о создании Волжского автомобильного завода и разработке автомобиля ВАЗ. Данное соглашение стало ключевым документом, положившим начало плодотворного международного сотрудничества в автомобильной индустрии

Строительство завода, объявленое Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, началось в январе 1967 года. Завод был возведен в рекордно короткие сроки, всего за три с половиной года. При этом было задействовано внушительное количество оборудования, которое изготавливали на 844 машиностроительных заводах СССР и 900 иностранных заводах, включая ФРГ, Францию, Великобританию и Италию. На тот момент, ВАЗ стал крупневшим автомобильным заводом в Европе.

Первой моделью, которая была выпущена заводом, стал ВАЗ-2101. Шесть автомобилей «Жигули» сошли с конвейера уже в апреле 1970 года. Автомобиль пользовался огромной популярностью как в СССР, так и заграницей - ФРГ, Великобритании, Голландии, Норвегии и Бельгии. За все время производства было произведено 4,85 миллиона автомобилей в разных комплектациях.

За свою историю завод выпустил порядка 28,5 миллионов автомобилей 50 моделей. На сегодняшний день «АВТОВАЗ» остается крупнейшим производителем легковых автомобилей в России. Ранее завод собирал модели иностранных брендов Renault (2014-2022 гг.), Datsun (2014-2020 гг.) и Nissan (2012-2018 гг.). Сейчас все производство сконцентрировано на выпуске автомобилей отечественной марки Lada.

