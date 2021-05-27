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27 май 2021

Автомобили Lada cохранят прежние моторы, но сменят платформу

Автомобили Lada cохранят прежние моторы, но сменят платформу

До 2025 года АвтоВАЗ выведет на рынок четыре новых модели на базе французской модульной платформы CMF-B. Однако, моторы здесь будут использоваться стандартные

Да, условно на новой Granta  будут стоять знакомые агрегаты 1.6 и 1.8, которые устанавливаются на Vesta и Xray, а также Largus. Но возникает закономерный вопрос, если АвтоВАЗ оставляет старые моторы, то почему концерн перенимает новую платформу. Объясняется это решение тем, что существующие «тележки» плохо приспособлены под производство кроссоверов и внедорожников.

Еще один немаловажный момент- тольяттинские платформы не позволяют внедрить дополнительное оснащение в виде систем безопасности, например, адаптивного круиз-контроля  или системы экстренного торможения. Учитывая, что стандарты безопасности повсюду ужесточаются, подобный шаг выглядит логичным.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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