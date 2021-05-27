Автомобили Lada cохранят прежние моторы, но сменят платформу

До 2025 года АвтоВАЗ выведет на рынок четыре новых модели на базе французской модульной платформы CMF-B. Однако, моторы здесь будут использоваться стандартные

Да, условно на новой Granta будут стоять знакомые агрегаты 1.6 и 1.8, которые устанавливаются на Vesta и Xray, а также Largus. Но возникает закономерный вопрос, если АвтоВАЗ оставляет старые моторы, то почему концерн перенимает новую платформу. Объясняется это решение тем, что существующие «тележки» плохо приспособлены под производство кроссоверов и внедорожников.

Еще один немаловажный момент- тольяттинские платформы не позволяют внедрить дополнительное оснащение в виде систем безопасности, например, адаптивного круиз-контроля или системы экстренного торможения. Учитывая, что стандарты безопасности повсюду ужесточаются, подобный шаг выглядит логичным.