Автомобили Lada обзаведутся автопилотом

Похоже, что отечественный концерн решил не отставать от своих зарубежных коллег по цеху, взявшись за разработку систем автопилота

Газета.ру сообщает, что АвтоВАЗ направил многомиллиардные инвестиции на развитие данного проекта. Правда, сообщается, что до появления подобных систем на серийных автомобилях еще очень далеко. Все дело в том, что завод не видит экономического обоснования для таких решений. Представители Lada сообщают, что массовый сегмент автомобилей попросту не готов к появлению таких технологий.

Одна из причин – подорожание самих автомобилей. На АвтоВАЗе уже заявляют, что если на существующие модели марки внедрить автопилот уже сейчас, то их цена сразу подскочит на 50-100 тысяч рублей. Напомним, что под системами автопилота второго уровня подразумеваются такие системы как адаптивный круиз контроль или система удержания полосы.